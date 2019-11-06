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Тухель: Каждый год всем кажется, что победа в Лиге чемпионов у ПСЖ в кармане

Тухель: Каждый год всем кажется, что победа в Лиге чемпионов у ПСЖ в кармане
16:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Менеджер парижан Томас Тухель высказал свое мнение о турнире.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель высказал свое мнение о будущем матче Лиги чемпионов против Брюгге, а также высказал свое мнение об участии команды в турнире в целом.

"Мы выиграем, если покажем свой лучший футбол. Групповой этап — серьезное испытание для нашей команды".

"Лига чемпионов — сильнейший клубный турнир Европы, так что надо не терять бдительности. Брюгге действует очень активно. Я бы даже сказал, они играют немного по-сумасшедшему, без нужной организованности. Надо сохранять спокойствие, играть быстро и оперативно принимать верные решения".

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"Каждый сезон всем кажется, что все складывается для ПСЖ идеально, и победа в Лиге чемпионов уже практически в кармане. Но сейчас только ноябрь. Насколько я знаю, пока еще никому не удавалось выиграть Лигу чемпионов в ноябре. Давайте сохранять спокойствие", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

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Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Томас Тухель.
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