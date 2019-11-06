Шахтер проиграл Динамо в Юношеской Лиге чемпионов (Видео)

Донецкий Шахтер U-19 проиграл одногодкам их загребского Динамо в поединке четвертого тура Юношеской лиги УЕФА.
Финальный свисток зафиксировал минимальное поражение донецкой команды со счетом 0:1. Таким образом, "горняки" остаются на последнем месте в группе с двумя пунктами, а хорваты возглавили таблицу, имея восемь очков в активе.
Динамо З U-19 - Шахтер U-19 1:0
Голы: Кризманич, 61
Динамо З U-19: Кркалич — Хрвой, Шутало, Гвардиол, Юричич — Янкович (Юларджия, 73), Франич, Кризманич — Каррика (Юрчеч, 82), Шипош, Марин (Странпут, 90+1)
Шахтер U-19: Трубин — Якуба, Муравский, Козик (Капинус, 81) — Драмбаев (Рудаковский, 46), Судаков, Крысков (Кобилянский, 70), Очеретко (Кобак, 55) — Абдулаев, Бондаренко, Мудрик (Свитюха, 81)
Предупреждения: Марин — Судаков