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"Они просто ушли": Вратарь Славии раскритиковал Месси и футболистов Барселоны

"Они просто ушли": Вратарь Славии раскритиковал Месси и футболистов Барселоны
18:57 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Игроки чешского клуба выстояли нулевую ночью на Камп Ноу.

Вратарь чешской Славии Онджей Коларж рассказал о том, как пообщался с голкипером Барселоны Марком-Андре тер Штегеном, и признался, что разочаровался в других звездах каталонского клуба после вчерашнего матча между командами в Лиге чемпионов.

"Тер Штеген ждал меня в туннеле. Он остановил меня и сказал, что давно не видел такого хорошего вратарского выступления, что ему было приятно наблюдать, как я хорошо играю ногами. Он ждал меня после матча – для меня это главная награда. Услышать такую похвалу от столь классного вратаря – у меня были мурашки по коже.

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Это был удивительный опыт, но некоторые другие игроки… Месси и другие просто ушли — некоторые даже не пожали нам руки. Было грустно. Мы все с нетерпением ждали встречи с этими большими игроками, мы хотели обменяться с ними футболками после матча, но они не очень хорошо повели себя", – цитирует Коларжа iDNES.cz.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола, Онджей Коларж.
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