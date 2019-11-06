Динамо разгромило греческий клуб в Юношеской лиге УЕФА (Видео)

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Среда, 06.11.2019
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19:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:В Киеве Динамо U-19 не оставило шансов сверстникам из Греции.

Футболисты киевского "Динамо" (возраст игроков - до 19-ти лет) обыграли в столице Украины сверстников из греческого клуба ПАОК из города Салоники (3:0) в первом матче 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА.

Мяч на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в среду забили Георгий Цитаишвили (10-я минута, с пенальти, 45+1, с пенальти) и Ярослав Надольский (76).

Ответный поединок пройдет в Салониках 27 ноября.

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Победитель этого противостояния получит право сыграть в стыковом матче с одной из команд, которая займет второе место в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Видео, Новости футбола, Юношеская лига УЕФА.
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