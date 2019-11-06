Динамо разгромило греческий клуб в Юношеской лиге УЕФА (Видео)

Футболисты киевского "Динамо" (возраст игроков - до 19-ти лет) обыграли в столице Украины сверстников из греческого клуба ПАОК из города Салоники (3:0) в первом матче 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА.
Мяч на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в среду забили Георгий Цитаишвили (10-я минута, с пенальти, 45+1, с пенальти) и Ярослав Надольский (76).
Ответный поединок пройдет в Салониках 27 ноября.
Победитель этого противостояния получит право сыграть в стыковом матче с одной из команд, которая займет второе место в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА.