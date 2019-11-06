Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Ювентуса" на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе "РЖД Арена" в Москве.
"Локомотив": Гильерме, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Идову, Тугарев, Коломейцев, Магкеев, Живоглядов, Мурило.
"Ювентус": Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Рабьо, Рэмси, Игуаин, Роналду.
Запасные: Буффон, Де Шильо, Дибала, Дуглас Коста, Матюиди, Демирал, Бентанкур.
"Локомотив", набрав 3 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. "Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются "Атлетико" и "Байер".