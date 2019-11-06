Ряд "основных" Сент-Этьенна не сыграют против Александрии

Новости спорта:Сразу несколько игроков основы Сент-Этьенна не сыграют против Александрии в рамках матча Лиги Европы.

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль рассказал о том, что его команда в матче с Александрией настроена только на победу.

"Вместе с нами на поле будет команда, столь же решительно настроенная на победу, что и мы. Они находятся в почти той же ситуации в турнирном плане, что и мы. Мы должны сосредоточиться на нашей игре и брать очки".

Также Пюэль рассказал о кадровых проблемах своей команды.

"Не смогут принять участие в матче Вильям Салиба, Янн Мвила, Шарль Аби, Йоан Кабай и Кевин Монне-Паке", – сказал Пюэль.

Поединок Александрия- Сент-Этьенн состоится завтра, 7 ноября, начало матча в 22:00.