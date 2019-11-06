Коваленко заменил Коноплянку: составы команд на матч Динамо Загреб - Шахтер

Новости спорта:Стартовые составы на матч Динамо Загреб - Шахтер.

Стали известны стартовые составы команд на поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским Динамо и донецким Шахтером.

В силу повреждения, Евгений Конополянка был вынужден пропустить важный выездной поединок донецкого Шахтера в рамках Лиги чемпионов против загребского Динамо. Тренерский штаб видит в Викторе Коваленко замену для игрока основной обоймы сборной Украины. В тоже время, Луиш Каштру учел ошибки "харьковской" встречи этих команд (2:2), от чего правый фланг обороны Шахтера будет настроен на атаку за счет появления бразильца Додо.

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми, Леовац — Ольмо, Оршич — Петкович.

Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандж, Атьемвен, Гьира, Кендзер.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Запасные: Шевченко, Хочолава, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Сикан, Болбат.

Матч Динамо З — Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.