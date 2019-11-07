Ярко и со смыслом: представлен официальный мяч Евро-2020

Немецкая компания Adidas представила официальный мяч предстоящего Евро-2020 — Uniforia. Он сделан преимущество в бело-черных цветах с линиями розового, желтого и мятного цветов.
Название Uniforia, по задумке авторов, несет в себе сочетание слов единство (unity) и эйфория (euphoria).
Ранее сообщалось, что по ощущениям Adidas Uniforia будет похож на мяч Telstar, которым играли на ЧМ-2018 в России. Он сделан из аналогичных материалов.
Unite in play.— adidas Football (@adidasfootball) 6 ноября 2019 г.
Introducing: #Uniforia, the official match ball for the @UEFAEURO. pic.twitter.com/DSGgBqe5IN
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Сборная Украины уже квалифицировалась в финальную стадию, заняв первое место в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.