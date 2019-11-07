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Ярко и со смыслом: представлен официальный мяч Евро-2020

Ярко и со смыслом: представлен официальный мяч Евро-2020
07:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Немецкая компания Adidas представила официальный мяч предстоящего Евро-2020.

Немецкая компания Adidas представила официальный мяч предстоящего Евро-2020 — Uniforia. Он сделан преимущество в бело-черных цветах с линиями розового, желтого и мятного цветов.

Название Uniforia, по задумке авторов, несет в себе сочетание слов единство (unity) и эйфория (euphoria).

Ранее сообщалось, что по ощущениям Adidas Uniforia будет похож на мяч Telstar, которым играли на ЧМ-2018 в России. Он сделан из аналогичных материалов.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Сборная Украины уже квалифицировалась в финальную стадию, заняв первое место в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.

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Адидас, Евро-2020, Uniforia.
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