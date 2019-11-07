Как Динамо разгромило ПАОК в Юношеской лиге УЕФА (Видео)

В рамках финального раунда плей-офф Лиги чемпионов киевское Динамо U-19 разгромило сверстников их греческого ПАОКа (3:0).
Вашему вниманию видео голов и обзор матча ЛЧ:
Динамо U-19 — ПАОК U-19 3:0
Голы: Цитаишвили, 10 (пен), 45+1 (пен), Надольский, 76.
Динамо: Нещерет — Скорко, Биловар, Забарный, Вивчаренко — Белошевский (Окоро, 46) — Михайленко (Волошин, 22 (Бодня, 90+1)), Надольский — Цитаишвили (Ефименко, 79), Исаенко, Шулянский.
ПАОК: Талихманидис — Тахатос, Панайоту, Михайлидис, Калуцикидис — Цопуроглу (Гросдис, 46), Циггарас, Теодоридис — Цолис, Панидис (Кутсиас, 46), Думцис (Пурнарас, 74).