Скачать
Четверг, 07.11.2019
Динамо разгромило греческий клуб в Юношеской лиге УЕФА (Видео)
Динамо разгромило греческий клуб в Юношеской лиге УЕФА (Видео)
"Ой, как я его боюсь": Тайсон Фьюри записал видеообращение
"Ой, как я его боюсь": Тайсон Фьюри записал видеообращение
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Шахтер проиграл Динамо в Юношеской Лиге чемпионов (Видео)
Шахтер проиграл Динамо в Юношеской Лиге чемпионов (Видео)

"Впервые в карьере не смотрел пенальти": слова Каштру после матча с Динамо З

"Впервые в карьере не смотрел пенальти": слова Каштру после матча с Динамо З
08:48 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился своими впечатлениями о поединке против загребского Динамо (3:3) на послематчевой пресс-конференции.

"До удаления Марлоса мы контролировали игру. Первые минуты были очень сложными, но команда отлично справлялась. Ребята всегда принимали пас лицом к игре, что было очень важно. Забили первый гол и смогли справиться, когда Динамо забило ответный мяч".

"Во втором тайме все складывалось также неплохо, пока красную карточку не получил Марлос. Мы не сумели реализовать свои моменты, и не ожидали, что в концовке будет счет 3:1 в пользу Динамо. Тем не менее, мы провели правильные замены, ребята смогли добавить, и мы сделали почти невозможное".

Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)

Каштру прокомментировал свое решение с поздними заменами, которое поставил под сомнение Тарас Степаненко.

"Пока все шло своим чередом, мы решили не трогать команду. Ребята отвечали за свои позиции и все шло неплохо. Другое дело, что все перевернулось с ног на голову внезапно, и нам уже нужно было отыгрываться. Тогда мы начали реагировать заменами".

Отдельно португальский специалист прокомментировал пенальти в ворота соперника.

"Когда арбитр пошел смотреть VAR, мы были уверены, что там был фол на Пятове. Тете и Тайсон сами решили, кто будет бить этот пенальти. И нужно заметить, что Тете пробил очень уверенно, без нервов. Я, честно, говоря, впервые в своей карьере отвернулся, когда Тете бил. Не мог на это смотреть".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус
04 Ювентус вошел в "клуб 300" Лиги чемпионов
05 Бавария предложит Венгеру контракт: детали сделки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь