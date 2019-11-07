"Впервые в карьере не смотрел пенальти": слова Каштру после матча с Динамо З

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Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру поделился своими впечатлениями о поединке против загребского Динамо (3:3) на послематчевой пресс-конференции.

"До удаления Марлоса мы контролировали игру. Первые минуты были очень сложными, но команда отлично справлялась. Ребята всегда принимали пас лицом к игре, что было очень важно. Забили первый гол и смогли справиться, когда Динамо забило ответный мяч".

"Во втором тайме все складывалось также неплохо, пока красную карточку не получил Марлос. Мы не сумели реализовать свои моменты, и не ожидали, что в концовке будет счет 3:1 в пользу Динамо. Тем не менее, мы провели правильные замены, ребята смогли добавить, и мы сделали почти невозможное".

Каштру прокомментировал свое решение с поздними заменами, которое поставил под сомнение Тарас Степаненко.

"Пока все шло своим чередом, мы решили не трогать команду. Ребята отвечали за свои позиции и все шло неплохо. Другое дело, что все перевернулось с ног на голову внезапно, и нам уже нужно было отыгрываться. Тогда мы начали реагировать заменами".

Отдельно португальский специалист прокомментировал пенальти в ворота соперника.

"Когда арбитр пошел смотреть VAR, мы были уверены, что там был фол на Пятове. Тете и Тайсон сами решили, кто будет бить этот пенальти. И нужно заметить, что Тете пробил очень уверенно, без нервов. Я, честно, говоря, впервые в своей карьере отвернулся, когда Тете бил. Не мог на это смотреть".