Трогательно: Сон посвятил гол травмированному Гомешу (Фото)

Новости спорта:Сон Хын Мин оформил дубль в этом матче, однако один из своих голов он посвятил полузащитнику Андре Гомешу.

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм в гостях разгромил Црвену Звезду (0:4).

Нападающий "шпор" Сон Хын Мин оформил дубль в этом матче, однако один из своих голов он посвятил полузащитнику Андре Гомешу, которого он очень сильно травмировал в поединке АПЛ.

Южнокорейский вингер соединил руки в молитвенном жесте, таким образом извинившись за свою жесткую игру.

Напомним, Сон, увидев травму Гомеша, впал в депрессию. После матча футболист не мог прийти в себя и долго плакал в раздевалке.

Стоит отметить, что Андре Гомеш успешно перенес операцию и впервые обратился к болельщикам после жуткого инцидента.