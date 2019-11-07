"VAR уничтожает эмоции": слова наставника Динамо З после матче с Шахтером

Новости спорта:Ненад Бьелица прокомментировал ничью с Шахтером (3:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица прокомментировал ничью с Шахтером (3:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я не хочу обсуждать, о чем мы говорили с судьей. У меня давнее негативное отношение к VAR. Уверен, что он отнимает у футбола эмоции, уничтожает их. Он может быть ошибочным. Последние ситуации в Англии, в Италии показывают, что он приводит к ошибочным ситуациям.

Считаю, что VAR вообще не нужен. Убеждаюсь в этом в каждом матче. Идет свободная интерпретация со стороны судей. Футбол существует давно и без VAR, до этого все было нормально. В любом случае мы получили одно очко, чтобы двигаться дальше", - приводит слова Бьелицы пресс-служба Шахтера.

Напомним, Шахтер вырвал ничью благодаря 11-метровому удару, который на последних секундах заработал голкипер "горняков" Андрей Пятов. Пенальти назначили после просмотра видеоповтора.