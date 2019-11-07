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"VAR уничтожает эмоции": слова наставника Динамо З после матче с Шахтером

"VAR уничтожает эмоции": слова наставника Динамо З после матче с Шахтером
09:09 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Ненад Бьелица прокомментировал ничью с Шахтером (3:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица прокомментировал ничью с Шахтером (3:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я не хочу обсуждать, о чем мы говорили с судьей. У меня давнее негативное отношение к VAR. Уверен, что он отнимает у футбола эмоции, уничтожает их. Он может быть ошибочным. Последние ситуации в Англии, в Италии показывают, что он приводит к ошибочным ситуациям.

Считаю, что VAR вообще не нужен. Убеждаюсь в этом в каждом матче. Идет свободная интерпретация со стороны судей. Футбол существует давно и без VAR, до этого все было нормально. В любом случае мы получили одно очко, чтобы двигаться дальше", - приводит слова Бьелицы пресс-служба Шахтера.

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Напомним, Шахтер вырвал ничью благодаря 11-метровому удару, который на последних секундах заработал голкипер "горняков" Андрей Пятов. Пенальти назначили после просмотра видеоповтора.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, Ненад Бьелица.
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