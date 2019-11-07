Зидан: Бензема пишет историю Реала

Новости спорта:Французский специалист похвалил своего соотечественника.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Галатасараем (6:0).

"Мы довольны результатом. Нам удалось забить шесть голов и оставить свои ворота в неприкосновенности. В следующем матче будут играть другие игроки".

Французский специалист также похвалил своего подопечного Карима Бензема, оформившего дубль в этом матче.

"Карим пишет историю Реала. Его статистика говорит за него. Он забил 50 голов в Лиге чемпионов и находится на одном уровне с Альфредо Ди Стефано. Это очень важно, и теперь у него впереди Рауль, а затем Роналду", - приводит слова Зидана AS.

Ранее сообщалось, что Бензема повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов.