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Аргентинский специалист сменит Вальверде у руля Барселоны

Аргентинский специалист сменит Вальверде у руля Барселоны
10:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Эрнесто Вальверде на посту главного тренера Барселоны заменит Марсело Гальярдо из Ривер Плейта.

Известный аргентинский тренер Клаудио Борги утверждает, что Эрнесто Вальверде на посту главного тренера Барселоны заменит Марсело Гальярдо из Ривер Плейта.

«В декабре Гальярдо станет тренером Барселоны. Я знаю это от прямого источника», — рассказал Борги в эфире телеканала CDF, чьи слова цитирует TNT Sports.

При этом каталонское издание Mundo Deportivo сообщает, что видеть 43-летнего специалиста у руля команды хочет лично Лионель Месси.

В начале октября аргентинское издание уже называло Гальярдо главным претендентом на работу в Барселоне, если Вальверде не исправит ситуацию.

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Однако, по последней информации, руководство клуба в качестве приоритетной кандидатуры рассматривает голландца Рональда Кумана.

Марсело Гальярдо возглавляет Ривер Плейт с 2014 года, за это время дважды выиграв Кубок Либертадорес и выйдя в финал текущего розыгрыша, где 23 ноября сыграет с Фламенго.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Марсело Гальярдо.
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