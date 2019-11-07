Аргентинский специалист сменит Вальверде у руля Барселоны

Известный аргентинский тренер Клаудио Борги утверждает, что Эрнесто Вальверде на посту главного тренера Барселоны заменит Марсело Гальярдо из Ривер Плейта.
«В декабре Гальярдо станет тренером Барселоны. Я знаю это от прямого источника», — рассказал Борги в эфире телеканала CDF, чьи слова цитирует TNT Sports.
При этом каталонское издание Mundo Deportivo сообщает, что видеть 43-летнего специалиста у руля команды хочет лично Лионель Месси.
В начале октября аргентинское издание уже называло Гальярдо главным претендентом на работу в Барселоне, если Вальверде не исправит ситуацию.
Однако, по последней информации, руководство клуба в качестве приоритетной кандидатуры рассматривает голландца Рональда Кумана.
Марсело Гальярдо возглавляет Ривер Плейт с 2014 года, за это время дважды выиграв Кубок Либертадорес и выйдя в финал текущего розыгрыша, где 23 ноября сыграет с Фламенго.