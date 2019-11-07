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Футболист Ювентуса извенился перед Роналду

Футболист Ювентуса извенился перед Роналду
10:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Аарон Рэмзи в шутливой форме извинился перед Криштиану Роналду за отнятый гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Локомотива.

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи в шутливой форме извинился перед Криштиану Роналду за отнятый гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Локомотива (1:2).

"Приношу свои извинения Криштиану. Но мое голевое чутье подсказало мне, что в том моменте можно пробить.

Сегодня мы добились цели, чему очень рады. Сейчас нам необходимо готовиться к следующей игре. Я пропустил предсезонную подготовку из-за травмы, сейчас хорошо себя чувствую", - приводит слова Рэмзи The National.

Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)

Напомним, Рэмзи отметился забитым голом на третьей минуте после ошибки вратаря Локомотива Гильерме, который не смог зафиксировать мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Аарон Рэмзи.
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