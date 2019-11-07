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Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)

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Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
10:00 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В среду, 6 ноября, состоялась вторая часть поединков четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Представляем вам все результаты дня.

Группа А

ПСЖ досрочно отправился уже в 1/8 финала ЛЧ, победив на своем поле бельгийский Брюгге. Единственный гол в игре забил Мауро Икарди. Парижане превосходно провели все 4 тура группового раунда, одержав 4 победы, не пропустив ни единого гола, при 10-ти забитых.

Пари Сен-Жермен — Брюгге 1:0

Гол: Икарди, 22.

Ж: Навас — Бернат, Кимпембе, Тиаго Силва, Маркиньос — Дагба, Ди Мария, Верратти (Сарабия, 90), Гуйе — Мбаппе (Дракслер, 83), Икарди (Кавани, 72).

Брюгге: Миньоле — Рикка, Дели, Мехеле, Коссуну — Альварес, Ритс (Де Кетелар, 86), Бонавентуре, Ванакен, Диатта (Схрейверс, 77) — Окереке (Дьянь, 66).

Предупреждения: Верратти, Силва — Баланта.

На 76-й минуте Дианье (Брюгге) не реализовал пенальтию

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Мадридский Реал в свою очередь просыпаться начал только к средине группового раунда. В отчетном туре мадридцы уничтожили на своем поле Галатасарай. Хет-триком  в составе "сливочных" отличился молодой талант Родриго, который стал самым молодым автором хет-трика Реала в Лиге чемпионов. Никто не сомневается, что Реал вслед за ПСЖ выйдет в плей-офф ЛЧ. А вот Брюгге и Галатасараю предстоит разыграть путевку в Лигу Европы.

Реал Мадрид — Галатасарай 6:0

Голы: Родриго, 4, 7, 90+2, Рамос, 14 (пен), Бензема, 45, 81.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело (Менди, 42) — Кроос, Каземиро (Модрич, 60), Вальверде — Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).

Галатасарай: Муслера — Мариано, Луиндама, Маркан, Нагатомо (Буюк, 88) — Сери, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина — Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабель.

Предупреждения: Вальверде — Нзонзи, Бабель.

Турнирная таблица Группа А:

Группа В

Бавария стала первым участником плей-офф ЛЧ, так как их поединок с Олимпиакосом завершился раньше всех в 4-м туре. Исход противостояния в Мюнхене решили голы Левандовски и Перишича. Олимпиакос смог продержаться почти 70 минут, но на больше греков не хватило. Бавария без потерь очков уверенно выиграла свою группу, так как вряд-ли мюнхенский клуб проиграет матч против Црвены Звезды, даже если вдруг потеряет очки с Тоттенхэмом.

Бавария — Олимпиакос 2:0

Голы: Левандовски, 69, Перишич, 89.

Бавария: Нойер — Алаба, Киммих, Павар — Коман (Коутиньо, 90+1), Гнабри (Перишич, 88), Горетцка (Толиссо, 82), Дэвис, Мартинес — Мюллер, Левандовски.

Олимпиакос: Жозе Са — Рубен Семеду, Мерья, Эльабделлауи, Цимикас — Поденсе (Эль Араби, 79), Камара, Ранджелович (Масурас, 61), Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 71) — Герреро.

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Лондонский Тоттенхэм также одержал победу в этом туре, причем разгромную. Благодаря дублю Сона и голам Эриксена и Ло Чельсо была разбита на своем поле Црвена Звезда. И хоть математически Тоттенхэм еще не вышел в 1/8 финала, все уже понимают каковы будут итоговые расклады в этой группе. Поэтому можно поздравить лондонцев с очередным выходом в плей-офф самого престижного клубного турнира.

Црвена Звезда — Тоттенхэм 0:4

Голы: Ло Чельсо, 34, Сон Хын Мин, 57, 61, Эриксен, 85.

Црвена Звезда: Борян — Гобелич (Жандер, 46), Дегенек, Родич, Милунович — Марин, Йованчич (Каньяс, 62), Ван Ла Парра, Петрович, Гарсия (Боакье, 67) — Павков.

Тоттенхэм: Гассанига — Дайер, Фойт, Роуз, Санчес — Сон Хын Мин (Сессеньон, 75), Ндомбеле, Алли (Эриксен, 62), Ло Чельсо (Скипп, 86), Сиссоко — Кейн.

Предупреждения: Петрович — Дайер, Скипп.

Турнирная таблица Группа В:

Группа С

Манчестер Сити на смог оформить досрочный выход в плей-офф, потеряв неожиданно очки в игре с Аталантой, которая до этой игры проигрывала абсолютно всем в ЛЧ. Поединок на Сан-Сиро завершился вничью 1:1. Стоит отметить тот факт, что "горожане" доигрывали встречу в меньшинстве, без голкипера. Браво, который после перерыва заменил Эдерсона, получил красную карточку и матч в рамке доигрывал Кайл Уокер. К слову сыграл Уокер отлично, оформив два сейва и сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Аталанта — Манчестер Сити 1:1

Голы: Пашалич, 49 — Стерлинг, 7

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, Де Роон, Фрелер (Малиновский, 84), Кастань (Муриэль, 90+2) — Пашалич, Гомес — Иличич

Манчестер Сити: Эдерсон (Браво, 46) — Канселу, Фернандиньо, Отаменди, Менди — Гюндоган, Де Брюйне, Б. Силва — Марез, Жезус (Агуэро, 73), Стерлинг

Предупреждения: Джимсити, Толой, Иличич, Кастань — Фернандиньо, Менди, Б. Силва

Удаление: Браво, 81 (прямая красная карточка)

На 43-й минуте Габриэль Жезус не реализовал пенальти.

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Во втором матче этой группы встречались Динамо Загреб и Шахтер. Эта игра стала настоящим праздником футбола и зрелищем для всех поклонников футбола. "Горняки" первыми открыли счет, как и в первой игре в Харькове, однако затем пропустили, пропустили еще раз и все, кто смотрел первый матч, почувствовали чувство дежавю, так как сценарий был точно тот же, что и в первой игре. Однако затем на 89-й минуте Шахтер пропусти третий гол и все уже похоронили шансы дончан на плей-офф. Но у игроков донецкого клуба были другие планы. Сначала на 90+4 минуте Мораес забил второй гол Шахтера и вернул призрачную надежду. "Горняки" тут же включили максимум своих сил, так как была еще минута и все помчались в атаку. Шахтер заработал штрафной в центре поля и в штрафную побежали все, включая Пятова. С первой подачи забить не удалось, но "горняки" заработали угловой. С углового забить тоже не удалось, но на газоне оказался Пятов и как выяснилось позже, оказался не просто так, а против него было нарушение правил совершено. Судья матча посмотрев видеоповтор назначил пенальти в ворота Динамо, который реализовал дебютант ЛЧ Тете. 

Динамо З — Шахтер 3:3

Голы: Петкович, 25, Иванушец, 83, Адеми, 89 — Алан Патрик, 13, Мораес, 90+4, Тете, 90+8 (пен.)

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович (Иванушец, 72), Моро, Адеми, Леовац — Ольмо, Оршич (Гьира, 77) — Петкович (Кендзер 90+1).

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили — Степаненко (Маркос Антонио, 90), Патрик (Тете, 86) — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес.

Предупреждения: Дилавер, Моро, Адеми, Теофиле-Катрен — Марлос

На 74-й минуте был удален Никола Моро (Динамо З) (второе предупреждение).

На 79-й минуте был удален Марлос (Шахтер) (второе предупреждение).

Турнирная таблица Группа С:

Группа D

В этой группе определился еще один участник плей-офф Лиги чемпионов. Им стал туринский Ювентус, который благодаря шедевру экс-игрока Шахтера Дугласа Косты вырвал победу над Локомотивом на 90+3 минуте игры. 

Локомотив Москва — Ювентус 1:2

Голы: Ал. Миранчук, 12 — Рэмси, 4, Коста, 90+3.

Локомотив: Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Жемалетдинов (Мурило, 81), Крыховьяк, Баринов, Мариу (Коломейцев, 85) — Ал. Миранчук, Эдер.

Ювентус: Щенсны – Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро – Хедира (Дуглас Коста, 70), Пьянич, Рабьо – Рэмзи (Бентакур, 64), Игуаин, Роналду (Дибала, 81)

Предупреждения: Рыбус — Бонуччи, Коста.

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Мог решить вопрос выхода в 1/8 финала и мадридский Атлетико, однако подопечные Симеоне неожиданно проиграли Байеру и отложили свой выход на будущие туры. 

Байер Леверкузен — Атлетико Мадрид 2:1

Голы: Томас, 41 (аг), Фолланд, 55 — Мората, 90+4

Байер: Градецки — Венделл (Ретсос, 81), Бендер, Вайзер, Та — Хавертц (Драгович, 88), Демирбай, Амири, Бельараби, Арангис (Баумгартлингер, 64) — Фолланд.

Атлетико: Облак — Лоди (Лемар, 52), Арьяс, Эрмосо, Фелипе — Корреа (Эррера, 70), Коке, Сауль, Томас — Диего Коста (Витоло, 61), Мората.

Предупреждения: Вайзер, Беллараби, Та — Облак, Мората.

Удаление: Амири, 84.

Турнирная таблица Группа D:

Итог дня, мы имеем трех первых участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Ими стали мюнхенская Бавария, туринский Ювентус и французский ПСЖ. Поединки следующего тура состоятся 26 и 27 ноября. Следите за новостями на нашем сайте Телеграф Спорт.

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ФК Шахтер, ФК Бавария, ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Атлетико М, Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола.
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