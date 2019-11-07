Юный талант Реала установил рекорд в Лиге чемпионов

Новости спорта:Родриго забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу во вчерашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вингер Реала Родриго забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу во вчерашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая (6:0).

Таким образом, бразилец стал вторым самым молодым автором хет-трика в истории Лиги чемпионов, добившись этого в 18 лет и 301 день

Раньше это удалось сделать только бывшему нападающему Реала Раулю, который отправил 3 мяча в ворота Ференцвароша в октябре 1995 года, когда ему было 18 лет и 113 дней.

В текущем сезоне Родриго сыграл 6 матчей за Реал во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 ассист.

После четырех туров Реал занимает 2-е место в группе, отставая на 5 очков от ПСЖ и на столько же опережая Брюгге.