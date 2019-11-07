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Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)

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Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)
10:32 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов разгромной победы Реала над Галатасараем в Лиге чемпионов.

В среду, 6 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА мадридский Реал принимал на своем поле турецкий Галатасарай. Игра проходила на "Сантьяго Бернабеу".

Реал Мадрид — Галатасарай 6:0

Голы: Родриго, 4, 7, 90+2, Рамос, 14 (пен), Бензема, 45, 81.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело (Менди, 42) — Кроос, Каземиро (Модрич, 60), Вальверде — Родриго, Бензема, Азар (Иско, 68).

Галатасарай: Муслера — Мариано, Луиндама, Маркан, Нагатомо (Буюк, 88) — Сери, Нзонзи (Байрам, 46), Лемина — Фегули, Андоне (Донк, 46), Бабель.

Предупреждения: Вальверде — Нзонзи, Бабель.

Испанцы народ гостеприимный, но как оказалось это не про Реал или точнее, не про Реал того вечера. С первых минут игры хозяева поля устроили настоящий штурм и атаки на ворота турков полетели одна за другой, как волны бушующего океана. Счет в игре был открыт уже на 4-й минуте усилиями Родриго, 18-летнего парня, который к слову стал самым молодым автором гола Реала в Лиге чемпионов.

Но на этом юный бразилец не остановился, как и зрелый Реал и они продолжили штурм турецких ворот. Уже на 7-й минуте сработала та же связка, что и в первом голе: Марсело подносит снаряд, 18-летний Родриго стреляет и попадает точно в цель, становясь самым молодым автором дубля в составе Реала в Лиге чемпионов. 

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Остановились ли на этом игроки мадридского клуба? Нет, этого "сливочным" было мало. Подопечным Зидана нужна была реабилитация за последние неудачи во всех турнирах и они решили, что гулять так гулять. На 14-й минуте игры Родриго зарабатывает пенальти и Серхио Рамос ударом с "точки" делает счет 3:0. А под занавес первого тайма Карим Бензема увеличивает преимущество "бланкос" до 4-х голов.

Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)

Во втором тайме Реал немного снизил давление на турецкий клуб и игроки Галатасарая даже смогли создать несколько моментов, но забивали сегодня только футболисты королевского клуба, они были истинными королями этого вечера. На 81-й минуте Бензема оформил дубль, а поставил точку в уничтожении турецких гостей тот, кто все это и начала - Родриго. 18-летний парень на 90+2-й минуте матча оформил хет-трик, забив "шестой гвоздь в крышку гроба" турецкого клуба и таким образом стал самым молодым автором хет-трика в составе Реала. 

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Победа не гарантировала официально Реалу выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако все все уже поняли в этой группе. Парижане и мадридцы выходят в 1/8 финала ЛЧ, а Брюгге и Галатасарай разыграют путевку в Лигу Европы.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Галатасарай, Футбол, Новости футбола.
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