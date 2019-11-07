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Копенгаген - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Копенгаген - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
11:02 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Киевское Динамо в 4-м туре группового раунда Лиги Европы отправится в гости к Копенгагену.

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо в гостевом матче против датского Копенгагена будет решать вопрос своего участия в плей-офф Лиги Европы. 

Копенгаген - Динамо Киев

Стадион Телла Паркен, Копенгаген. Главный арбитр - Тамаш Богнар.

После жеребьевки группового этапа Лиги Европы все практически в один голос кричали, какая же слабая группа досталась Динамо, не на что смотреть, да с первого места выйдут и ни очка не потеряют. Но, вот уже 4-й тур, а Динамо далеко не гарантировало себе место в плей-офф, напротив, в случае потери очков в Дании шансы станут уже не велики на выход из группы. Поэтому киевлянам нужно только побеждать и как обещают футболисты Динамо, они это сделают. 

Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)

Посмотреть на то, как динамовцы будут выполнять свои обещания и побеждать Копенгаген все желающие смогут в прямом эфире на канале Футбол 1. Начало поединка в 19:55 по киевскому времени.

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