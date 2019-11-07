Ман Сити перед битвой с Ливерпулем несет серьезные кадровые потери

Новости спорта:Испанский специалист Пеп Гвардиола прокомментировал травму вратаря Ман Сити Эдерсона Мораеса.

В воскресенье, 10 ноября, состоится центральный матч 12-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором Ливерпуль на своем поле примет Манчестер Сити.

Перед этим крайне важным поединком с точки зрения борьбы за чемпионство в АПЛ Ман Сити терпит кадровые потери. Вероятнее всего, в этой битве участие принять не сможет основной голкипер "горожан" Эдерсон Мораес, который получил травму в матче Лиги чемпионов против Аталанты.

Пеп Гвардиола рассказал о состоянии бразильского кипера:

"В последние минуты первого тайма Эдерсон почувствовал дискомфорт. В ближайшее время мы узнаем, что с ним. Это связано с бедром. Мы хотим, чтобы он сыграл в матче с Ливерпулем, но рисковать мы точно не собираемся.

Если Эдерсон успеет восстановиться, играть будет он, если нет — сыграет Браво. Почему я должен сомневаться в игроках, которые есть у меня в составе? Он — профессионал, и у него огромный опыт", — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Помимо Эдерсона в лазарете "горожан" также находятся: Зинченко, Ляпорт, Родри, Сане, Давид Сильва и Фил Фоден. Кроме того, небольшое повреждение есть у Серхио Агуэро.

Напомним, Пеп Гвардиола вынужден был заменить Эдерсона в перерыве матча против Аталанты в рамках группового этапа Лиги чемпионов. На поле вместо бразильца вышел чилийский вратарь Клаудио Браво, который в последствии получил прямую красную карточку и после этого Ман Сити вынужден был доигрывать матч без номинально голкипера. Место в рамке ворот занял защитник Кайл Уокер. Игра в свою очередь завершилась вничью 1:1.