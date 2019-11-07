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Гвардиола провел 600 матчей в тренерской карьере: подробная статистика

Гвардиола провел 600 матчей в тренерской карьере: подробная статистика
11:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола провел юбилейный матч в тренерской карьере.

Накануне Манчестер Сити сыграл на выезде вничью с Аталантой (1:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эта игра стала для главного тренера Горожан Хосепа Гвардиолы 600-й в его тренерской карьере, 448 из которых (75%) его команды выиграли.

С Барселоной каталонец проработал 247 матчей, с Баварией — 161, а в качестве менеджера Ман Сити вчера провел 192-й поединок.

Вчерашний матч англичане заканчивали в меньшинстве после удаления Клаудио Браво, а в ворота был вынужден встать защитник Кайл Уокер.

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После 4 туров Ман Сити лидирует в группе с 10 очками, Шахтер и Динамо Загреб имеют по 5 очков, Аталанта с 1 очком замыкает таблицу.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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