Срна: Должны были выигрывать у загребского Динамо

Новости спорта:Дарио Срна прокомментировал исход вчерашнего матча группового раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо.

Тренер Шахтера Дарио Срна прокомментировал исход вчерашнего матча группового раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо (3:3).

«3:3 после 1:3 — очень хороший счет. С нашими опытом, скоростью и качеством мы должны были закончить матч намного раньше, должны были выиграть», — заявил хорват.

Напомним, вчера Горнякам удалось забить два гола в компенсированное время и не позволить хорватской стороне выйти на чистое второе место в группе Лиги чемпионов.

Как у Шахтера, так и у Динамо — по 5 очков. Лидер квартета Манчестер Сити набрал 10 очков.