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Названы лучшие тренер и игрок УПЛ в октябре

Названы лучшие тренер и игрок УПЛ в октябре
12:46 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Главный тренер Зари Виктор Скрипник и полузащитник команды Богдан Леднев признаны лучшим тренером и футболистом Премьер-лиги по итогам октября.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник и полузащитник команды Богдан Леднев признаны лучшим тренером и футболистом Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт УПЛ.

Победители определялись путем выбора болельщиками на сайте организации из кандидатов, побеждавших в каждом октябрьском туре или добавленных УПЛ.

Скрипник становился лучшим тренером чемпионата в рамках 11-го тура, когда Заря обыграла Десну, а Леднев стал лучшим в 12-м туре благодаря голу и двум ассистам в матче с Ворсклой (4:0).

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Помимо этих двух матчей в октябре луганская команда также сыграла вничью на выезде со Львовом (0:0).

После 13 туров Заря занимает 4-е место в турнирной таблицу УПЛ, имея в активе 25 очков и отставая от идущего вторым Динамо на 2 очка.

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Все по теме:

ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, Новости футбола, Богдан Леднев.
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