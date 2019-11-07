"Нырну еще раз": Мане ответил Гвардиоле

Новости спорта:Садио Мане прокомментировал слова главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы о том, что сенегалец иногда симулирует нарушения правил.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане прокомментировал слова главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы о том, что сенегалец иногда симулирует нарушения правил.

"Я думаю, что Гвардиола просто решил привлечь к себе внимание. Но это часть футбола. Меня не задели его слова, потому что он не мой тренер. Если бы Юрген Клопп сказал мне что-то подобное - тогда бы я задумался.

Я точно буду готов отдать все силы, чтобы помочь команде. Если за это дадут пенальти - я нырну еще раз. Но я не симулянт. Если "нырок" поможет заработать пенальти, я точно сделаю это. Почему нет? Я не собираюсь менять свой стиль игры", - приводит слова Мане The Guadian.

Напомним, перепалка в СМИ началась после того, как Мане упал в штрафной в первом тайме матча АПЛ с Астон Виллой (2:1). После просмотра видеоповтора арбитр решил не назначать пенальти. Садио же получил желтую карточку за симуляцию.