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"Если не он, то кто?": Венгер опроверг слухи о переходе в Баварию, но есть еще варианты

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"Если не он, то кто?": Венгер опроверг слухи о переходе в Баварию, но есть еще варианты
13:46 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный французский тренер Арсен Венгер не будет работать в мюнхенской Баварии.

Французский специалист Арсен Венгер прокомментировал слухи, которые связывают его с работой главным тренером мюнхенской Баварии.

Сейчас немецкий гранд активно ищет нового наставника команды, после того как с данной должности в отставку был отправлен хорватский специалист Нико Ковач. Француза Арсена Венгера в СМИ окрестили главным претендентом на данную должность, однако так ли это на самом деле?

"Я собирался в Баварию очень-очень давно. В данный момент я не веду с ними переговоры. Мы ничего не обсуждали, и я не знаю, будем ли", – приводит слова Венгера BBC.

Непохоже, чтобы экс-тренер Арсенала получил аналогичную должность в Баварии. 

Если не Арсен Венгер, тогда кто станет новым тренером мюнхенцев? 

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Список кандидатов на самом деле не так велик. В СМИ назывались такие варианты: Жозе Моуриньо, Маурисио Почеттино, Ральф Рангник, Массимилиано Аллегри и Эрик тен Хаг. Из всех этих вариантов точно можно откинуть кандидатуры Почеттино и Рангника. Первый стал налаживать дела в Тоттенхэме и вряд-ли руководство лондонцев его готово отпустить. Рангник в свою очередь ведет переговоры с МЮ на пост спортивного директора, тренерская деятельность его мало интересует. 

 Что касается тен Хага, то тут тоже минус скорее всего, так как во всех своих интервью и комментариях тренер Аякса говорит о том, на сколько он счастлив работать в амстердамском клубе.

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Остаются варианты с Моуриньо и Аллегри. Оба варианта вполне вероятны, хотя по поводу португальца есть сомнения. Жозе крепко обосновался в Лондоне и менять место жительства не очень хочет, а сейчас на горизонте замаячила у него возможность трудоустроиться в Арсенале. 

 Исходя из этого всего, вероятнее всего Бавария пригласит Аллегри, который отдохнул после работы с Ювентусом и готов к новым вызовам. Правда существует вероятность совсем неожиданного решения руководства мюнхенцев и они могут пригласить условного Клинсмана или вернуть Карло Анчелотти, который вероятнее всего покинет Наполи в ближайшее время.

Развязка будет в любом случае очень скоро. Ждите новостей.

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ФК Бавария, Арсен Венгер, Футбол, Новости футбола.
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