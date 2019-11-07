Сольбаккен огласил заявку Копенгагена на игру с Динамо

Новости спорта:Наставник датского Копенгагена Столе Сольбаккен огласил список футболистов на матч против Динамо Киев.

Главный тренер датского Копенгагена Столе Сольбаккен определился со списком футболистов, которые смогут сыграть против Динамо Киев в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В списке наставника Копенгагена 18 футболистов. Об этом сообщается на официальном сайте киевского клуба.

Полный перечень выглядит следующим образом:

Голкиперы: Стен Грютебуст, Карл-Юхан Юнссон.

Защитники: Гильермо Варела, Пьер Бенгтсон, Сотирис Папаяннопулос, Карло Бартолець, Виктор Нельссон.

Полузащитники: Йенс Стаге, Виктор Фишер, Николай Томсен, Жозе Карлос Зека, Мохаммед Дарами, Пеп Бьель, Расмус Фальк-Енсен.

Нападающие: Пиерос Сотириу, Майкл Сантос, Никлас Бендтнер, Даме Н’Дойе.

Поединок Копенгаген - Динамо Киев запланирован на сегодня, 7 ноября. Игра пройдет на стадионе Телла Паркен. Начало игры в 19:55 по киевскому времени.