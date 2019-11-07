Лидер Байера: Доказали, что мы можем играть с командами уровня Атлетико

Новости спорта:Лидер Байера Кевин Фолланд подвел итоги победного матче против Атлетико.

Нападающий Байера Кевин Фолланд поделился своим мнением о победе над Атлетико в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

Форвард отличился забитым голом и помог "фармацевтам" победить со счетом 2:1.

"Было очень важно победить. Вы сами видели турнирную таблицы, нам были нужны очки. Встреча была важна и с психологической точки зрения: требовалось доказать, что мы в состоянии играть с командами уровня Атлетико.

Нам хотелось оказать давление на Локомотив, и у нас это получилось, мы набрали три очка. Теперь нужно победить в Москве, хотя это будет сложно", – рассказал Фолланд в комментарии официальному сайту УЕФА.