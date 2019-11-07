Наставник Копенгагена: Динамо по-прежнему фаворит группы

Новости спорта:Столе Сольбаккен до сих пор считает киевлян главным претендентом на победу в группе.

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги Европы с киевским "Динамо".

"Это будет тяжелый и равный матч, в котором у обеих команд будут свои шансы. Не думаю, что поединок будет решающим для выхода в плей-офф, так как многое будет зависеть еще и от матча "Лугано" с "Мальме". Впрочем, это не меняет нашего отношения к сегодняшней игре.

Конечно, мы выходим, чтобы получить три очка, но я не могу сказать, что мы уверены в своей победе. "Динамо" – отличная команда с хорошими игроками. Мы неплохо сыграли в Киеве, но я считаю, что они остаются фаворитами группы.

Сложно заранее сказать, будет ли ничья хорошим результатом. Вполне может быть и так, однако если у нас будут шансы на победу, то итоговой ничьей мы вряд ли будем довольны", - приводит слова тренера сайт "Копенгагена".