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Капитан Тоттенхэма не вернется на поле в этом году

Капитан Тоттенхэма не вернется на поле в этом году
15:34 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский голкипер Уго Льорис сможет вернуться на поле не раньше 2020 года.

Голкипер сборной Франции Уго Льорис успешно перенес операцию после тяжелой травмы локтя. Такую информацию опубликовал официальный сайт Тоттенхэма.

В минувшем месяце в злосчастном для французского футболиста "шпор" поединке против Брайтона в рамках восьмого тура первенства Англии по футболу Льорис очень неудачно приземлился на свою левую руку, что привело к сильному вывиху локтевого сустава и повреждению связок. Тот матч Тоттенхэм проиграл 0:4.  

Изначально в медицинском штабе "шпор" не планировалось проводить операцию. Однако игроку провели дополнительное обследование, после чего было решено, что нужно сделать хирургическое вмешательство.

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По информации официального сайта лондонского гранда, французский голкипер сможет вернуться на поле не раньше, чем в начале 2020 года, но это только тренировки. А вот что касается возвращения в игру, то с этим придется подождать. Ориентировочное время появления Льориса в игре ожидается не раньше конца января - начала февраля.

Напомним, вчера лондонский Тоттенхэм проводил поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды, в котором одержал разгромную победу со счетом 4:0.

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ФК Тоттенхэм, Уго Льорис, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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