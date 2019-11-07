Капитан Тоттенхэма не вернется на поле в этом году

Новости спорта:Французский голкипер Уго Льорис сможет вернуться на поле не раньше 2020 года.

Голкипер сборной Франции Уго Льорис успешно перенес операцию после тяжелой травмы локтя. Такую информацию опубликовал официальный сайт Тоттенхэма.

В минувшем месяце в злосчастном для французского футболиста "шпор" поединке против Брайтона в рамках восьмого тура первенства Англии по футболу Льорис очень неудачно приземлился на свою левую руку, что привело к сильному вывиху локтевого сустава и повреждению связок. Тот матч Тоттенхэм проиграл 0:4.

Изначально в медицинском штабе "шпор" не планировалось проводить операцию. Однако игроку провели дополнительное обследование, после чего было решено, что нужно сделать хирургическое вмешательство.

По информации официального сайта лондонского гранда, французский голкипер сможет вернуться на поле не раньше, чем в начале 2020 года, но это только тренировки. А вот что касается возвращения в игру, то с этим придется подождать. Ориентировочное время появления Льориса в игре ожидается не раньше конца января - начала февраля.

Напомним, вчера лондонский Тоттенхэм проводил поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Црвены Звезды, в котором одержал разгромную победу со счетом 4:0.