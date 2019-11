Разорвал защиту москвичей: экс-звезда Шахтера - претендент на лучший гол ЛЧ (Видео)

УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается в официальном твиттере организации.

Среди всех претендентов выделяется экс-полузащитник донецкого Шахтера Дуглас Коста. Бразилец, в среду, в составе туринского Ювентуса противостоял московскому Локомотиву и принес важную победу своему клубу, забив шедевральный гол на 90+3-й минуте игры.

Эта победа позволила туринцам досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Видео гола Косты:

Полный список претендентов на награду выглядит следующим образом:

- Дуглас Коста (Ювентус);

- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити);

- Алекс Окслейд-Чемберлен (Ливерпуль);

- Жоффрей Кондогбия (Валенсия).

Which goal should win this week? #GOTW | @NissanFootball

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019