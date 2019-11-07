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В Барселоне поддержали Вальверде: хитрый план каталонцев

В Барселоне поддержали Вальверде: хитрый план каталонцев
15:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Руководство Барселоны не планирует увольнять главного тренера команды Эрнесто Вальверде до конца сезона.

Руководство Барселоны не планирует увольнять главного тренера команды Эрнесто Вальверде до конца сезона, а расстанется с ним летом, сообщает Marca.

Если результаты команды не станут совсем плохими, то испанец доработает сезон, однако опция продления контракт активирована не будет. Сам 55-летний тренер, по информации источника, также настроен на уход в июне.

Летом каталонцы собираются назначить вместо него главного тренера сборной Голландии Рональда Кумана, у которого есть пункт в контракте, позволяющий уйти после Евро-2020 в Барселону.

Интересно, что вчера известный аргентинский тренер Клаудио Борги заявил, что Эрнесто Вальверде на посту главного тренера Барселоны уже в декабре заменит Марсело Гальярдо из Ривер Плейта.

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Марсело Гальярдо возглавляет Ривер Плейт с 2014 года, за это время дважды выиграв Кубок Либертадорес и выйдя в финал текущего розыгрыша, где 23 ноября сыграет с Фламенго.

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ФК Барселона, Футбол, Эрнесто Вальверде, Новости футбола.
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