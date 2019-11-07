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Гордиться не чем, но в историю попал: вратарь Ман Сити установил новый рекорд ЛЧ

Гордиться не чем, но в историю попал: вратарь Ман Сити установил новый рекорд ЛЧ
15:14 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Чилийский вратарь Манчестер Сити Клаудио Браво установил своего рода достижение в Лиге чемпионов, хотя вряд-ли он будет им гордиться.

В среду, 6 ноября, состоялся поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между Аталантой и Манчестер Сити. 

По ходу этого матча, который к слову завершился вничью 1:1, случился уникальный эпизод. В перерыве игры Пеп Гвардиола вынужден был произвести замену вратаря, так как основной кипер "горожан" Эдерсон получил небольшое повреждение. Вместо бразильца на поле вышел чилийский голкипер Клаудио Браво. Проводя эту замену испанский специалист даже не догадывался, что ему понадобится еще один вратарь.

А все дело в том, что опытный 36-летний голкипер сыграл не очень удачно на выходе на 81-й минуте игры и сфолил против форварда Аталанты. Арбитр посчитал это фолом последней надежды и удалил Браво с поля. 

Таким образом Клаудио Браво стал первым  истории турнира голкипером, которого удалили с поля после выхода на замену. 

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Поединок с Аталантой в рамке ворот Ман Сити доигрывал защитник Кайл Уокер, который совершил два сейва и сохранил ворота в неприкосновенности.

Напомним, вчера свой матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов играл также донецкий Шахтер. "Горняки" совершили настоящий подвиг в Хорватии, сыграв вничью с Динамо Загреб, проигрывая на 90-й минуте в два гола.

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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Клаудио Браво.
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