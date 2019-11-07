Моуриньо может возглавить Арсенал: как отреагировал на это Эмери

Новости спорта:Испанский специалист Унаи Эмери прокомментировал возможное назначение на его место в Арсенале Жозе Моуриньо.

Наставник лондонского "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал слухи о возможном назначении в клуб Жозе Моуриньо. После игры с "Виторией" журналист напрямую спросил об этом испанца и получил резкий ответ: "Я здесь тренер".

Также наставник рассказал о целях на ближайшее будущее:

"В этом соревновании наша цель – финишировать первыми в группе. В двух оставшихся матчах мы сделаем все, чтобы гарантировать это. Теперь мы будем готовиться к играм другого турнира... Результат немного разочаровывает. Мы первые в группе и хотим закрепиться на этой позиции.

Нам нужно улучшать игру в обороне и стремиться играть на ноль. Мы используем каждый матч для достижения этой цели. Но в матче против Витории Гимарайнш нам не удалось это сделать".