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"Не смешивайте пиво и водку": мэр Львова обратился к футбольным фанатам

"Не смешивайте пиво и водку": мэр Львова обратился к футбольным фанатам
15:47 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Фейсбук

Новости спорта:Андрей Садовой обратился к болельщикам Александрии накануне матча Лиги Европы.

Мер Львова Андрей Садовой обратился к болельщикам с просьбой не смешивать пиво и водку во время матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» — «Сент-Этьен».

«Львов осуждает любое хулиганство. Футбол – это эмоции, радость и здоровое соперничество. Но также работа для всех служб, обеспечивающих порядок и безопасность.

Ночью во время событий на площади Рынок никто из болельщиков не пострадал, пострадали 2 работника полиции, повреждены 2 полицейские машины. Спасибо работникам полиции за оперативную работу.

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Говорил с руководителем полиции области и руководителем СБУ. Прошу правоохранителей обеспечить вечером порядок и безопасность во время матча. Большая просьба к болельщикам: не смешивайте пиво и водку», — написал Садовой в фейсбуке.

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Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, Андрей Садовой.
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