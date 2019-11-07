Спортдир ПСЖ отреагировал на слухи о трансфере Мбаппе в Реал

Новости спорта:Функционер французского ПСЖ Леонардо поделился своим мнением о возможном переходе Килиана Мбаппе в Реал.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал слухи о том, что нападающий клуба Килиан Мбаппе может перейти в «Реал».

«Меня это уже раздражает и даже беспокоит. Сейчас не время говорить об этом. У Мбаппе ещё два с половиной года контракта с клубом. Нельзя говорить о нём как об игроке «Реала». Пора прекратить спекуляции.

Мы счастливы, что у нас есть такой игрок, как он. Я думаю, что любая команда хотела бы иметь такого игрока у себя в составе. Он — один из лучших игроков в мире, поэтому давайте не будем его трогать», — приводит слова Леонардо Goal со ссылкой на RMC.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Француз перешёл из «Монако» в столичный клуб летом 2017 года. Трансфер нападающего обошёлся клубу в € 180 млн. В текущем сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 11 матчах. На его счету 9 забитых мячей и 4 результативные передачи.