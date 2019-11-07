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Зидан сравнил Бензема с Роналду

Зидан сравнил Бензема с Роналду
16:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Зидан считает, что после ухода Роналду Бензема заменил его.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказал свое мнение о форварде команды Кариме Бензема, который забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов.

"Его цифры говорят сами за себя. Мы знаем все о его качестве и его важной роли в команде".

"Единственное, что изменилось с тех пор, как Криштиану Роналду уехал в Ювентус, так это то, что Карим стал более зрелый. Теперь его роль в истории клуба похожа на роль Роналду".

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"Он взял на себя бремя лидера в этом сезоне. Он делает что-то удивительное, и мы просто должны наслаждаться этим и максимально использовать его качества", — цитирует Зидана Marca.

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ФК Реал, Зинедин Зидан, Новости футбола, Карим Бензема, Кришитану Роналду.
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