Зидан сравнил Бензема с Роналду

Новости спорта:Зидан считает, что после ухода Роналду Бензема заменил его.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказал свое мнение о форварде команды Кариме Бензема, который забил свой 50-й гол в Лиге чемпионов.

"Его цифры говорят сами за себя. Мы знаем все о его качестве и его важной роли в команде".

"Единственное, что изменилось с тех пор, как Криштиану Роналду уехал в Ювентус, так это то, что Карим стал более зрелый. Теперь его роль в истории клуба похожа на роль Роналду".

"Он взял на себя бремя лидера в этом сезоне. Он делает что-то удивительное, и мы просто должны наслаждаться этим и максимально использовать его качества", — цитирует Зидана Marca.