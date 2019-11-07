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Экс-форвард Шахтера прокомментировал игру с Динамо

Экс-форвард Шахтера прокомментировал игру с Динамо
16:41 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Воробей считает, что в игре 4-го тура ЛЧ Динамо (Загреб) - Шахтер было все.

40-летний экс-форвард «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал ничью «горняков» с «Динамо» Загреб (3:3) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«В этом матче было все: удаления, пенальти, разочарование и радость. За последние десять минут матча пришлось пережить все.

«Шахтер» очень порадовал. При счете 2:1 думал, что дожмут. А когда хорваты забили третий, понял, что шансов мало. Тем интересен футбол — он непредсказуем.

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«Горняки» молодцы, что проявили характер и добились положительного результата», — сказал Воробей.

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ФК Шахтер, Андрей Воробей, Новости спорта, Динамо Загреб.
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