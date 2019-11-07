В Наполи серьезный скандал, клуб намерен избавиться от ряда ведущих игроков

Новости спорта:Наполи планирует избавиться от бразильского хавбека Аллан из-за конфликта с руководством.

Полузащитник Наполи Аллан может быть продан этой зимой, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

По информации СМИ, бразилец сыграл одну из главных ролей в отказе команды возвращаться на тренировочную базу после ничьей с РБ Зальцбург (1:1). Теперь президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет продать Аллана, как и двух других бунтовщиков – Дриса Мертенса и Хосе Кальехона.

Ранее слухи упорно связывали Аллана с ПСЖ. Парижане якобы были готовы заплатить за бразильца 70 млн евро.

В отношении Лоренцо Инсинье потенциальные санкции мягче – по информации La Gazzetta dello Sport, его просто лишат капитанской повязки.

Этот скандал может стоить работы Карло Анчелотти. Он также остался недоволен желанием президента закрыть всю команду на тренировочной базе аж до субботнего матча против Дженоа.

После 11 туров Серии А Наполи с 18 пунктами идет на 7-м месте, отставая от занимающей третье место Ромы на четыре очка.