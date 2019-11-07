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В Наполи серьезный скандал, клуб намерен избавиться от ряда ведущих игроков

В Наполи серьезный скандал, клуб намерен избавиться от ряда ведущих игроков
16:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наполи планирует избавиться от бразильского хавбека Аллан из-за конфликта с руководством.

Полузащитник Наполи Аллан может быть продан этой зимой, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino.

По информации СМИ, бразилец сыграл одну из главных ролей в отказе команды возвращаться на тренировочную базу после ничьей с РБ Зальцбург (1:1). Теперь президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет продать Аллана, как и двух других бунтовщиков – Дриса Мертенса и Хосе Кальехона.

Ранее слухи упорно связывали Аллана с ПСЖ. Парижане якобы были готовы заплатить за бразильца 70 млн евро.

В отношении Лоренцо Инсинье потенциальные санкции мягче – по информации La Gazzetta dello Sport, его просто лишат капитанской повязки.

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Этот скандал может стоить работы Карло Анчелотти. Он также остался недоволен желанием президента закрыть всю команду на тренировочной базе аж до субботнего матча против Дженоа.

После 11 туров Серии А Наполи с 18 пунктами идет на 7-м месте, отставая от занимающей третье место Ромы на четыре очка.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, Аллан.
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