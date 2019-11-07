Мюллер прокомментировал досрочный выход в плей-офф

Новости спорта:Томас Мюллер рад, что его команда одержала победу.

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер - о досрочном выходе в плей-офф Лиги чемпионов после победы над "Олимпиакосом".

"Я рад, что мы победили в уверенном стиле, именно так, как мы себе это и представляли, - приводит слова игрока пресс-служба мюнхенского клуба.

Мы были агрессивны и смогли реализовать те моменты, что мы отрабатывали на тренировках. Мы не давали сопернику перевести дух. Возможно, из-за большого объема работы нам иногда не хватало блеска впереди.

Мы часто перехватывали мяч, но мало что могли придумать после этого. Но у своих ворот мы ничего не позволили сопернику и в итоге заслуженно победили. В нашей ситуации было важно сыграть уверенно. Теперь мы должны начать подготовку к субботе", - заявил Мюллер.