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"Весь мир будет смотреть": Клопп о матче Ливерпуль - Манчестер Сити

"Весь мир будет смотреть": Клопп о матче Ливерпуль - Манчестер Сити
17:34 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Фейсбук

Новости спорта:Клопп советует всем посмотреть матч между Ливерпулем и Ман Сити.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ с «Манчестер Сити».

«Мы хотим победить, и мы попытаемся сделать все, чтобы так и произошло. После этого мы оценим ситуацию и используем ее. Если ситуация станет лучше или хуже, что ж, пусть так. Сезон от этого не закончится.

Но мы понимаем, что это большая игра. Весь мир будет смотреть этот матч, я бы 100% посмотрел, все, кого я знаю, будут смотреть, так что это очень значимая игра. Я с нетерпением жду этого», – сказал Клопп.

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Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало – в 19:30.

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ФК Ман Сити, ФК Ливерпуль, Юрген Клопп, Новости футбола.
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