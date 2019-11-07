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Скауты Милана следили за игроком Шахтера в матче ЛЧ

Скауты Милана следили за игроком Шахтера в матче ЛЧ
18:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Милан, видимо, все же хочет купить лидера Шахтера Тайсона.

На вчерашнем матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и донецким «Шахтером» (3:3) присутствовали скауты «Милана».

В их задачу входил просмотр двух футболистов, одним из которых являлся 31-летний капитан «горняков» Тайсон. Вторым игроком, входящим в сферу интересов «россонери» является Дани Ольмо из «Динамо».

Напомним, минувшим летом «Милан» пытался договориться с «Шахтером» о трансфере Тайсона, но потерпел неудачу из-за нежелания «горняков» отпускать своего футболиста менее чем за 30 миллионов евро – сумму, прописанную в контракте хавбека в качестве клаусулы.

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Отметим, что в матче в Загребе Тайсон отличился 107 технико-тактическими действиями, из которых 82% оказались удачными.

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ФК Шахтер, ФК Милан, Лига Чемпионов, Тайсон, Новости футбола.
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