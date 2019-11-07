Экс-звезда Барселоны рассказал, при каком условии Вальверде не уволят

Новости спорта:Ривалдо считает, что только победа в ЛЧ спасет Вальверде от отставки.

Бывший форвард "Барселоны" Ривалдо прокомментировал работу наставника каталонцев Эрнесто Вальверде.

"Когда у "Барселоны" начался неудачный отрезок, сразу же появились слухи о возможной замене тренера Эрнесто Вальверде. Одно упомянутое имя – Роналд Куман. Голландец, несомненно, может быть отличным вариантом для клуба.

Но любое решение о будущем Вальверде будет основано на том, как "Барселона" выступит в Лиге чемпионов, поскольку в Ла Лиге они должны бороться за титул. Если Вальверде не сможет выиграть ЛЧ, то, возможно, мы увидим нового тренера в "Барселоне" в следующем сезоне. Клуб хочет завоевать еврокубок с Вальверде, но пока не удается это сделать, поэтому я считаю, что у него есть последний шанс, даже если он отличный тренер.

Титул Ла Лиги не является чем-то новым для болельщиков "Барсы" и не сделает их достаточно счастливыми, потому что их настоящая навязчивая идея теперь – Лига чемпионов.

Если Вальверде вновь потерпит неудачу, думаю, наступит время для изменений", – заявил Ривалдо.