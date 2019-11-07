Пятов: Крицов мог бы стать депутатом, народ ему поверит

Новости спорта:Андрей Пятов рассказал, кем бы могли были стать его партнеры, если бы не футбол.

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов в новом выпуске проекта Tribuna.com на YouTube «Трендец» рассказал кто из игроков мог бы стать тренером и депутатом.

– Кто больше всех читает книги?

– Степаненко, Кривцов. Степа действительно много. Все биографии прочитал всех теннисистов, он развивается, в єтом плане ему в команде равных нет.

– У кого наибольший потенциал стать тренером?

– Все от характера зависит. Понятно, умение, можно учиться. Полузащитники на практике чаще всего становятся успешными тренерами. Это не значит, что нападающие или вратари не могут стать.

У Степаненко есть задатки. Но он немного жесткий, требовательный. Не знаю, все ли его поймут, но потенциал большой.

– Кто мог бы стать депутатом?

– Кривцов. Народ ему поверит. Он придет, скажет – тут будет ночной клуб, тут – стриптиз. Народ поддержит, бабушки, – сказал Пятов.