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Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)

Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)
07:59 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Украинский форвард Роман Яремчук продолжает радовать болельщиков своей результативностью.

В квартете I Лиги Европы, параллельно поединку между Александрией и Сент-Этьенном, встречались также Вольфсбург и Гент.

Гости, несмотря на то, что являлись андердогом данного поединка, сумели добыть волевую победу над "волками" и закрутить интригу в группе до предела. Первый гол Гента в активе украинца Романа Яремчука. Также весь матч отыграл центрбек Игорь Пластун.

Шедевр Яремчука:

Таким образом, Гент вышел на первую строчку турнирной таблицы данного квартета.

Обзор матча:

Вольфсбург — Гент 1:3

Голы: Жоау Витор, 20 — Яремчук, 50, Депуатр, 65, Нгаде-Нгаджуи, 76.

Вольфсбург: Перван — Виллиам, Тиссеран, Кнохе (Клаус, 81), Брума — Жоао Виктор, Арнольд (Нмеча, 70), Брекало (Малли, 66), Штеффен, Гилавоги — Вегорст.

Гент: Камински — Люстиг, Пластун, Асаре, Нгаде-Нгаджуи — Оджиджа-Офоэ, Кумс, Овусу — Дэвид, Депуатр (Квилитая, 90+1), Яремчук (Кастро-Монтес, 81).

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Все по теме:

Лига Европы, Футбол, ФК Вольфсбург, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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