Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)

В квартете I Лиги Европы, параллельно поединку между Александрией и Сент-Этьенном, встречались также Вольфсбург и Гент.
Гости, несмотря на то, что являлись андердогом данного поединка, сумели добыть волевую победу над "волками" и закрутить интригу в группе до предела. Первый гол Гента в активе украинца Романа Яремчука. Также весь матч отыграл центрбек Игорь Пластун.
Шедевр Яремчука:
Таким образом, Гент вышел на первую строчку турнирной таблицы данного квартета.
Обзор матча:
Вольфсбург — Гент 1:3
Голы: Жоау Витор, 20 — Яремчук, 50, Депуатр, 65, Нгаде-Нгаджуи, 76.
Вольфсбург: Перван — Виллиам, Тиссеран, Кнохе (Клаус, 81), Брума — Жоао Виктор, Арнольд (Нмеча, 70), Брекало (Малли, 66), Штеффен, Гилавоги — Вегорст.
Гент: Камински — Люстиг, Пластун, Асаре, Нгаде-Нгаджуи — Оджиджа-Офоэ, Кумс, Овусу — Дэвид, Депуатр (Квилитая, 90+1), Яремчук (Кастро-Монтес, 81).