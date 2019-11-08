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"Не сдавались до конца": наставник Сент-Этьена похвалил Александрию

"Не сдавались до конца": наставник Сент-Этьена похвалил Александрию
09:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Французский наставник разочарован, но отметил соперника.

Главный тренер Сент-Этьена Клод Пюэль после упущенной победы над Александрией (2:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы отметил действия украинцев и не стал ругать своих футболистов.

«Мы все разочарованы, ведь могли рассчитывать на три очка. Команда провела большой матч против соперника, который не сдавался до самого конца», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Не найдя решения, они задавили нас навесами и забросами. Мы пропустили два гола в концовке в таких ситуациях, которые было сложно предотвратить. Такие вещи случаются. Команда сделала все возможное, но не смогла отстоять результат».

«Самое главное, что мы все еще можем пройти квалификацию, как и Александрия. Это будет сложно, но думаю, что мы сможем это сделать».

История на ваших глазах: обзор матча Александрия - Сент-Этьенн (Видео)

За два тура до конца в группе с 8 очками лидирует Гент, в активе Вольфсбурга 5 очков, Сент-Этьен и Александрия набрали по 3 очка.

В следующем матче команда Владимира Шарана примет немцев, а завершит групповой этап в Бельгии.

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Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, Клод Пюэль.
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