Украинский футболист завершил карьеру в 24 года из-за ужасной травмы

Новости спорта:Футболист Прикарпатья Артур Комар не смог восстановиться от последствий травмы и объявил о завершении профессиональной карьеры в 24 года.

Бывший полузащитник Прикарпатья Артур Комар не смог восстановиться от последствий травмы и объявил о завершении профессиональной карьеры в 24 года.

«В связки с серьезной травмой колена мне пришлось завершить профессиональную карьеру футболиста», — написал экс-футболист на своей странице в Facebook.

«Пришлось оставить дело всей моей жизни, оставить футбол который я полюбил еще в раннем возрасте. Передо мной встал вопрос — чем заниматься дальше. Без лишних раздумий я решил остаться в спорте. Сейчас работаю персональным тренером в спорт-клубе «Альянс».

Комар выступал в составе Прикарпатья на протяжении двух сезонов с 2006 по 2018 год, сыграв 41 матч и забив 6 голов.

В октябре 2017 года хавбек получил разрыв крестообразных связок колена, после которой долгое время пытался восстановиться и вернуться в футбол.