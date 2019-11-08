Эспаньол не проигрывает в еврокубках 13 лет

Новости спорта:Клуб из Барселоны остается непобедимым в 25-ти матчах подряд в еврокубках.

Разбив Лудогорец в домашних стенах со счетом 6:0 "Попугаям" удалось установить уникальное достижение.

Испанский клуб не проигрывает в еврокубках вот уже с 2006 года - серия насчитывает 25 матчей подряд. Правда, здесь берется основное время и не учитываются результаты матчей по пенальти.

Отметим, что 20 и больше матчей удалось выиграть всего трем командам в истории. Кроме «Эспаньола» это легендарный «Аякс» Луи ван Гала (1994-1996) и «Ювентус» начала 70-х.

Сам же Эспаньол дважды играл в финалах Кубка УЕФА: проигрывал по пенальти Байеру и Севилье.