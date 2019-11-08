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Футболист Комар завершил карьеру в 24 года

Футболист Комар завершил карьеру в 24 года
12:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Все из-за тяжелой травмы колена, которая оказалась слишком серьезной.

Бывший полузащитник Прикарпатья Артур Комар не смог восстановиться от последствий травмы и объявил о завершении профессиональной карьеры в 24 года.

«В связи с серьезной травмой колена мне пришлось завершить профессиональную карьеру футболиста», — написал экс-футболист на своей странице в Facebook.

«Пришлось оставить дело всей моей жизни, оставить футбол который я полюбил еще в раннем возрасте. Передо мной встал вопрос — чем заниматься дальше. Без лишних раздумий я решил остаться в спорте. Сейчас работаю персональным тренером в спорт-клубе «Альянс».

Комар выступал в составе Прикарпатья на протяжении двух сезонов с 2006 по 2018 год, сыграв 41 матч и забив 6 голов.

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В октябре 2017 года хавбек получил разрыв крестообразных связок колена, после которой долгое время пытался восстановиться и вернуться в футбол.

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Первая лига, Новости футбола, ФК Прикарпатье, Артур Комар.
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