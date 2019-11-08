Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо

Новости спорта:Евгений Коноплянка, Манор Соломон и Тарас Степаненко под вопросом на матч с Динамо

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сообщил, что участие полузащитника Тарас Степаненко, а также вингеров Евгения Коноплянки и Манора Соломона в матче с Динамо находится под вопросом.

«Вчера был выходной, а сейчас медицинский департамент оценивает ситуацию. Завтра будем знать, на кого можем рассчитывать в матче с Динамо», – приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Двое последних пропускали матч команды в Лиге чемпионов против загребского Динамо (3:3), а Степаненко получил повреждение в его концовке и был заменен.

Шахтер и Динамо сыграют между собой в Харькове в рамках 14-го тура Премьер-лиги в воскресенье, 10 ноября.

Последний раз команды встречались на прошлой неделе в 1/8 финала Кубка Украины, тогда киевляне выиграли в дополнительное время со счетом 2:1 и выбили Горняков.