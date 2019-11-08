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Пятница, 08.11.2019
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Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо

Кадровые потери Шахтера перед матчем с Динамо
13:44 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Евгений Коноплянка, Манор Соломон и Тарас Степаненко под вопросом на матч с Динамо

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру сообщил, что участие полузащитника Тарас Степаненко, а также вингеров Евгения Коноплянки и Манора Соломона в матче с Динамо находится под вопросом.

«Вчера был выходной, а сейчас медицинский департамент оценивает ситуацию. Завтра будем знать, на кого можем рассчитывать в матче с Динамо», – приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Двое последних пропускали матч команды в Лиге чемпионов против загребского Динамо (3:3), а Степаненко получил повреждение в его концовке и был заменен.

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Шахтер и Динамо сыграют между собой в Харькове в рамках 14-го тура Премьер-лиги в воскресенье, 10 ноября.

Последний раз команды встречались на прошлой неделе в 1/8 финала Кубка Украины, тогда киевляне выиграли в дополнительное время со счетом 2:1 и выбили Горняков.

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Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Манор Соломон.
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