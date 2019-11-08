Гвардиола хочет тренировать в Серии А

Новости спорта:Хосеп также заметил, что очень любит итальянский футбол.

Испанский тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не против в будущем возглавить итальянский топ-клуб.

"Можно, а почему и нет? Мне очень нравилось выступать в Италии под началом отличного Карло Маццоне (экс-тренер Брешии , - прим.ред.).

Я отлично проводил там время и очень люблю это место, однако сейчас мне очень хорошо здесь, в Англии, тут классный чемпионат. Тем не менее, все возможно, я не так уж стар", - приводит слова Хосепа издание Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Гвардиола зарабатывает больше всех среди тренеров всех видов спорта в Англии.